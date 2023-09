Dorte Warnøe Høgh blev scannet, hvor man ikke fandt tegn på kræft. Kort efter fandt hun selv en knude i sit bryst. Den viste sig at være ond

Kun i Ekstra Bladet

- Det er helt vildt, så forandret, man bliver. Det er som at blive 75 år gammel på ti minutter, siger Dorte Warnøe Høgh. En aften fandt hun en lille, stenhård knude i sit bryst.

- Hvordan opdagede du den?

- Sent i august blev jeg undersøgt ved mammografi. Der fik jeg at vide, at der var intet tegn på kræft.