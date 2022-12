Tarmsygeplejersken: Sådan lever jeg selv

Kun i Ekstra Bladet

Sidst i 1980’erne blev Gerd Johnsen Danmarks første stomisygeplejerske. De første 10 år af sin karriere arbejdede hun i mave-tarm-kirurgien og på medicinske afdelinger.

I 1990 tog hun beslutningen, at hun måtte gøre noget for at få styr på danskernes maver, og siden da har hun udgivet utallige artikler og foldere samt en håndbog i tarmproblemer under titlen ‘Fra ende til anden’.