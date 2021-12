Sundhed ... 30. dec. 2021 kl. 20:19 Gem artikel Gemt artikel

Tidlig sædafgang? Her er pornostjernens bedste råd

10 procent af danske mænd mener, at de kommer for hurtigt. Ekstra Bladet har talt med en pornoskuespiller, som kommer med sine bedste råd til at holde længere