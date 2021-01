Over 100 kilo viste vægten, da 31-årige Tine Nielsen begyndte at tabe sig. I dag har singlekvinden, der har lidelsen fibromyalgi, tabt 25 kilo og har samtidig fået en mindre smertefuld hverdag - og langt mere appetit på sex

- Jeg har et fast skema, jeg arbejder ud fra derhjemme for at kunne få ordnet det, der nu skal klares i huset - uden at jeg bliver nødt til at ligge i sengen de følgende dage.