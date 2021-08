Den populære skuespiller kæmper for at komme tilbage i form til musicalen ’Spillemand på en tagryg’

Det kræver sin mand at være på scenen i en stor musical på Det ny Teater hele aftenen. Det er ikke for børn at kæmpe sig op igen, for coronaen har været hård ved Tommy Kenter - ikke bare økonomisk, men også fysisk.