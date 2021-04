Forstå, hvorfor det slet, slet ikke er godt for din krop at sidde derhjemme og være inaktiv foran en computer

- Det er et kæmpestort eksperiment, vi laver med danskernes sundhed, og jeg mener, at det kan ende som en bombe under folkesundheden.

Sådan sagde Bente Klarlund, overlæge på Rigshospitalet og leder af Center for Aktiv Sundhed, til TV 2 tilbage i januar.