Sundhed ... 2. jan. 2023 kl. 06:54 Gem artikel Gemt artikel

Trodser smerterne: Mette tabte 35 kilo trods arbejdsskade

En arbejdsskade satte en stopper for Mette Kaja Møllers aktive arbejdsliv, og det kunne ses på vægten. I dag har hun tabt over 35 kilo, og hun vil gerne inspirere andre med kroniske smerter til at komme op af sofaen og i gang med at tabe sig