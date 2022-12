Undgå hjerneblødningen: Her er tegnene

Der er flere faktorer, der øger risikoen for at få et slagtilfælde - ved at kende dem kan du måske komme ulykken i forkøbet

Hver eneste dag rammes 33 danskere af det, der samlet kaldes stroke - en blodprop eller hjerneblødning i hjernen. Det giver sygdommen en grim fjerdeplads på listen over hyppigste dødsårsager herhjemme.

Der er flere ting, du selv kan gøre for at minimere risikoen for apopleksi eller det, man tidligere kaldte et slagtilfælde, og som dækker over enten en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.