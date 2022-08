Måske gør du noget, som, du tror, er godt for dit hår, men som i virkeligheden er skadeligt. Særligt én usund myte har vundet indpas blandt danskerne. Læs her, om du også er faldet for den

Ekstra Bladet

Sol og saltvand er særligt hårdt for manken, så dit hår kan være mere udsat i sommermånederne, hvis du er meget udenfor i solen og bader i havet. Men der er hjælp at finde, hvis du sørger for at pleje dit hår korrekt.

Her forklarer hårekspert, forsker i hovedbund og hårvækst samt stifter af Hårklinikken, Lars Skjøth, hvad der er op og ned i forhold til de mange gode eller knap så gode råd, du sikkert har fået.