- Jeg stoppede for nogle år siden, for jeg gad ikke at bøvle mere med det.

På daværende tidspunkt havde Egon Majlund udført cirka 1000 tilstandsrapporter gennem tiden i sit job som byggesagkyndig.

Han vurderer, at der er fejl i op mod 80 procent af alle tilstandsrapporter og mener, at reglerne skal strammes på området.