Tirsdag begynder det: Elpriserne stiger igen

Den seneste tid har elpriserne været en smule mere overkommelige, end vi tidligere har set. Men det er for tidligt at ånde lettet op.

Tirsdag vender det nemlig, og derfor kan det måske være en idé igen at holde øje med, hvornår det kan betale sig at vaske, bage eller streame serier i massevis.

Tirsdag nærmer elpriserne sig nemlig fem kroner per kilowatt-time i perioder med spidsbelastning - og oven i prisen kommer transport og afgifter.

Det skriver DR, som henviser til selskabet Andel Energis prisberegner.

Dyrt i længere tid

Energiselskabets prisberegner viser, at elpriserne tirsdag vil ligge på 2,61 kroner per kilowatt-time, når det er allerbilligst omkring klokken 23, imens det på det dyreste tidspunkt omkring klokken 18 vil koste 4,66 kroner per kilowatt-time.

Til DR fortæller funktionschef hos Andel Energi Jack Michael Kristensen, at markedet forventer, at det bliver dyrt i hvert fald frem til januar. Og det er blandt andet vejret, der spiller en stor rolle.

- Priserne stiger, fordi det er blevet koldt i Europa, og vinden har lagt sig. Derfor skal vi ud at købe vores energi i Tyskland til en langt højere pris, fordi det i højere grad er gaspriserne, der styrer prisen der, siger han til mediet.

Usædvanlig prognose

Mandag beskrev Ekstra Bladet en ny langtidsprognose lavet af Climate Futures, der er et norsk center for langtidsprognoser for vejr og klima i Norden. De beskriver, at den noget 'usædvanlige prognose' viser, at det vil blive koldere end normalt de kommende måneder.

Desuden vil der ses færre lavtryk over Tyskland, Polen og Frankrig, hvilket kan betyde mindre vind, end vi er vant til. Og begge dele er dårligt nyt for energipriserne.

Og kulde og mindre vind er den værste cocktail, når det gælder energipriserne. For når det ikke blæser, bliver strømproduktionen dyrere, mens kulden betyder, at der er behov for mere energi for at varme de europæiske huse op.

