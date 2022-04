Tryg svarer igen

Forbrugerombudsmanden har onsdag meddelt, at de stævner Tryg Forsikring for at have hævet priserne på deres forsikringer til private kunder uden at oplyse kunderne om prisstigningerne.

En stævning som Tryg bestemt ikke er enige i.

'Vi er, og har hele tiden været af den opfattelse, at vi har fulgt de gældende retningslinjer og fulgt Finanstilsynets anvisninger på området,' siger Susanne Lindhage, pressechef i Tryg.

Op mod hver tredje privatkunde ramt

Ifølge mediet FinansWatch så er op til hver tredje privatkunde blevet ramt af de uretmæssige prisstigninger på deres forsikringer.

Forbrugerombudsmanden oplyser til mediet at det er 28 procent af privatkunderne, der fik hævet priserne i 2018. I 2019 var tallet 32 procent og i 2020 var tallet 7 procent.

De problemfyldte prisstigninger handler om, at Tryg har hævet priserne for deres forsikringer med op til fire procent mere end den løbende inflation. Noget Forbrugerombudsmanden nu sagsøger Tryg for, da det ikke er okay at hæve priserne, uden at oplyse kunderne om det.

Det er angiveligt en tidligere ansat hos Tryg, som indsendte en klage til Forbrugerombudsmanden, der har fået sagen til at rulle.

Privatkunder er blandt andet blevet ramt på følgende forsikringer: indbo, ulykke, rejse, hus, bil, båd, hund, kat, knallert og motorcykel.

Tryg: Vi er ikke enige

Hos Tryg er man bestemt ikke enig i Forbrugerombudsmandens udlægning af sagen.

Til Ekstra Bladet oplyser Tryg Forsikring, at de i længere tid har været i dialog med Forbrugerombudsmanden, for at finde en løsning. Desværre har parterne ikke kunnet blive enige, hvorfor sagen nu ender i en retssag.

'Vi er meget ærgerlige over, at det er kommet så vidt. Det er naturligvis vigtigt for os, at vores kunder kan have tillid til, at vi følger Forbrugerombudsmandens god skik og de særlige god-skik-regler, som gælder for forsikringsselskaber. Derfor er det også en sag, som vi ser med stor alvor på. Vi er, og har hele tiden været af den opfattelse, at vi har fulgt de gældende retningslinjer og fulgt Finanstilsynets anvisninger på området. Det er Forbrugerombudsmanden ikke enig i, og sagen må nu gå sin gang, hvilket vi ser frem til,' siger Susanne Lindhage.