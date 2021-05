Vores sommerhus er magi og kriblen i kroppen

Vi udlevede vores drøm om at finde et familiested i naturen. Det er det bedste, vi har gjort i vores liv, fortæller Lone og Poul Kaarup

Det var drømmen fra barndommen, hvor Poul Kaarup elskede at være med sin familie i sommerhus, der drev den 64-årige mand og hans hustru Lone Rasmussen, 60 år, til at købe et sommerhus i Fuglslev ved Ebeltoft.

- Vi bor i et stort parcelhus i en by ved Aarhus, og vi har altid drømt at skabe et rigtigt dejligt feriested for hele familien, siger han og fortæller, at de købte huset for 1,2 millioner kroner.

- Det er det bedste, vi nogensinde har gjort, fastslår han.

Parret købte huset for tre år siden, og uanset at de i dag vil kunne ride med på bølgen og tjene penge på at sælge det nu, vil det aldrig ske.

- Nej, vi købte det kun fordi, vi faldt fuldkommen for huset og stedet lige her. Vi er vilde med at være her, og jeg er af håndværkerfamilie og holder meget af at gå og vedlige det hele, hvr eneste gang, vi er her. Det skal aldrig sælges, men gå i arv.

Vil beholde magien

- VI bor i et smørhul her. Havde det været tættere på havet, ville det have kostet dobbelt så meget. Nu bor vi i læ af skoven, hvor vi kan se dådyr, harer, hugorme og oplever et fantastisk fugleliv, siger Poul.

- Samtidig har vi det skønneste naboskab, hvor mange af dem bor her hele året, så de hjælper med alt og er blevet vores gode venner.

- Vi kommer aldrig til selv at bo her fast. For som Lone siger, vil det betyde, at så vil vores sted her miste magien ... altså den der kriblen i maven og smilet på læben, når vi ankommer hertil.

Gang i grillen og udsigt til skov og dyreliv, så er der hygge i sommerhuset i Fuglev hos Lone og Poul. Foto: Ernst van Norde

Poul fortæller, at der næsten altid er fyldt i sommerhuset med børn, børnebørn, venner og familie. Nogle gange har vi været 30 mennesker herude med telte i haven og et kæmpe langbord på terrassen. Det lever op til drømmen siger Poul, der elsker stilhed, natur, jagt og ikke mindst fest. Der er plads til det hele herude, siger han.

- Et sommerhus kan altså bare noget andet end huset derhjemme, siger folkeskoleløæreren, der også kører på motorcykel i sin fritid.

- Nogle gange kører jeg og gutterne en langt tur, hvor vi lander herude - og så er der edderbroderme gang i den her! Vi holder de vildeste fester og glemmer fuldkommen, hvor gamle, vi er. Andre gange er det hygge, mad og sjov med jagtkammeraterne, kortspil med gamle kolleger - og så snart, det bliver muligt at forsamles igen, vil jeg holde et ‘Nak & æd-arrangement her.

... Og ellers så bare det at stå her med lidt rosévin i et langstilket glas og en culotte på grillen. Altså for os har det været en drøm, der i den grad holder!