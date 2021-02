Wolt-bude strejker

På fredag 26. februar kl. 17 nedlægger et ukendt antal bude tilknyttet den fremadstormende finske takeaway-platform Wolt arbejdet.

Dermed rammer de Wolt - og kunderne - på det tidspunkt på ugen, hvor allerflest bestiller måltider til udbringning.

Noget, som konkurrenter som Justeat og Hungry.dk kan glæde sig over.

Budene er utilfredse med, at Wolt reducerer betalingen for arbejde i dagstimerne mod til gengæld at hæve salæret i weekenderne om aftenen.

Wolt vil med andre ord motivere budene til oftere at arbejde om aftenen, hvor flest bestiller mad, i stedet for i tidsrummet 8-16, hvor meget få bestiller takeaway.

Tine Schou, kommunikationschef i Wolt, forklarer, at 28 procent af budene vil opleve mindre betaling, såfremt de fortsætter med at arbejde som hidtil.

- 72 procent vil faktisk få mere i betaling, end de gør nu, siger hun.

woltWolt er for tiden i strid med 3F, som ønsker de selvstændige kurerer under overenskomst, og der florerer rygter om, at 3F kurerers side er involveret i aktionen mod den finske kapitalfond-ejede platform.

Det afviser 3F over for Ekstra Bladet er tilfældet.

Budene har offentliggjort en meddelelse, hvori de oplyser, at de mødes på Kgs. Nytorv i København og strejker mod, at Wolt vil fratage dem den weekendbonus, som de hidtil har fået ved at arbejde lørdag og søndag i dagtimerne.

Ekstra Bladet har de seneste uger beskrevet, hvordan særligt Wolt, som tager branchens højeste kommission, medvirker til at udsulte de restauranter, som i forvejen er hårdt presset af nedlukningerne.

