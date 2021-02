Wolt om egne tasker: De stinker

Wolt trækker i land: Intet problem

Tine Schou, kommunikationschef i Wolt, Hvorfor oplyser Wolt i introduktionen at være rystet over dårlig hygiejne i taskerne?

- Fordi overdrivelse fremmer forståelsen. Vi gør klart, at vi stiller krav til rengøring og personlig hygiejne, ligesom vi stiller særlige krav i forhold til covid-19.

- Så lyver jeres underviser, når han fortæller, at han har set hundredvis af beskidte tasker?

- Nej, han udtaler sig om lukkede tasker, vi har fået retur gennem tiden fra kurérer, som ikke har været aktive i måske tre uger. Den periode gør, det kan udvikle sig uhygiejnisk.

- Så du argumenterer du for, at budene undlader at rengøre taskerne, når I skal se dem – og ellers rengør dem til dagligt?

- Lang de fleste tasker er rene, når vi modtager dem, men som sagt kan bakterier udvikle sig over tid, hvis de er lukkede. Vi underviser i, at taskerne dagligt skal rengøres og udluftes.

- Så der er slet ikke et problem?

- Jo, enkelte taske kan have et utilfredsstillende hygiejneniveau, men generelt oplever vi ikke, at det er et problem.

- Men hvis der ikke er et problem, hvorfor siger Wolt’s underviser så, som han gjorde?

- Fordi, vi tager hygiejne meget alvorligt.

- Men hvorfra ved du, at der ikke er et problem, når Wolt overhovedet ikke tager stikprøver ude hos budene?

- Vi er trygge ved Fødevarestyrelsens vurdering af, at risikoen er meget lav - og vi er trygge ved, at styrelsens kontrolniveau matcher risikoen.

- Så du er helt tryg ved Fødevarestyrelsen slet ikke fører kontrol?

- Nogle af vores kurerer er blevet kontrolleret. At det så ikke er sket i 2020, må du tale med Fødevarestyrelsen om.

- I fører heller ikke selv kontrol med taskerne, når budene er aktive. Hvordan tør I tro på, at de er rene?

- Taskerne bliver åbnet mange gange dagligt i restauranter og hos kunderne, som ser taskerne.

- Har nogen klaget?

- Ja, men meget få. Så beder vi kurererne rengøre tasken eller hente en ny.

- Kan nogle nationaliteter have vanskeligere ved at overholde hygiejnekrav end andre?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Alle skriver under på, at de overholder vores skrappe krav.

- Hvorfor laver I ikke selv kontroller?

- Det kunne også være en idé at gøre, hvis det vurderes, at der er et problem. Vores kurérpartnere er selvstændige, så vi må som sådan ikke udføre kontroller, men det er vi selvfølgelig klar til at finde en løsning på, hvis behovet er der.

Konkurrenten Hungry.dk erkender, at der kan være et problem.

- Det kan der være selv om vi underviser i, at taskerne skal holdes rene, så vi vil overveje at lave stikprøver eller andre initiativer, der sikrer en god hygiejne, siger Hungry.dk-stifter Morten Larsen.