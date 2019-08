Ældre narret på stribe: Netværk af telefonbedragere anholdt

Otte personer er torsdag blevet anholdt i en sag, der drejer sig om omfattende telefonbedrageri mod især ældre.

Det oplyser politiets efterforskningsgruppe Særlig Efterforskning Øst i en pressemeddelelse. Heri skriver de, at der er tale om arbejdet fra en stor politiaktion.

- Sagen her giver desværre anledning til at advare om, at man under ingen omstændigheder skal udlevere kontonumre eller NemID på baggrund af telefoniske henvendelser. Vi kan dog se, at der er en del, der ikke lader sig snyde, og det er trods alt glædeligt, siger vicepolitiinspektør i SEØ, Torben Henriksen.

Politiet har sigtet de otte for at have svindlet sig ved at udgive sig for at være fra Nets eller banker, når de ringede ud til de godtroende ofre og fået udleveret NemID, så de kunne tømme personernes konti.

Gerningsmændene skulle angiveligt have forsøgt at skabe en stresset situation ved at sige, at de hurtigst muligt skal bruge oplysningerne til at stoppe uautoriserede hævninger.

Denne fremgangmåde vil hverken Nets eller bankerne dog nogensinde benytte sig af.

- Vi ser med stor alvor på disse sager, der ofte har uoverskuelige konsekvenser for især ældre mennesker. Der er flere eksempler på folk, der har mistet hele deres opsparing, som ellers skulle være det økonomiske fundament i deres alderdom. Til gengæld er der ingen tegn på, at de kriminelle har nogle som helst moralske skrupler i den anledning, siger Torben Henriksen.