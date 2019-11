Afsked: Løkke i tårer

Med tårer strømmende ned af kinderne blev Lars Løkke Rasmussen lørdag over middag hyldet af Venstre efter 10 år som formand.

Løkke måtte allerede lade masken falde, da partiet gav det første stående bifald efter et sammenklip af seks kendte danskere, som satte ord på den tidligere Venstre-formands indsats som statsminister og politiker.

Det var inden han overhovedet havde været på scenen.

Herefter fik nuværende formand Jakob Ellemann sat ord på sin forgængers mange år i politik. Og her var der også plads til latter:

- Jeg tror ikke, der er nogen, der har kunnet indføre en rygelov og samtidig bryde den så mange gange som dig, lød det bl.a. fra Jakob Ellemann til stor latter fra salen.

Klassisk Løkke

I sin tale var Løkke i begyndlesen i sit vante lune hjørne:

- Jeg er jo nok den første, der har indfriet et socialdemokratisk løfte: I ved det der med tidlig pension til nedslidte (stor latter fra salen).... Så tak til Mette... Og andre, der bar.

Løkke kunne dog ikke lade være med at komme med stikpiller til sine partikammerater:

- Det er, for at være ærlig, lidt mærkeligt. Tak for alt til de fleste. Tak for det meste til alle, lød det fra Lars Løkke Rasmussen, inden han citerede Kingo:

'Sorrig og glæde de vandre til hobe - lykke, ulykke de gange på rad - medgang og modgang hinanden tilråbe - solskin og skyer de følges og ad.'

Løkke sendte i sin tale en særlig opfordring til Venstre-medlemmer, der meldte sig ud i dagene efter 30. august.

- Se nu at få meldt jer ind igen.

Flere gange undervejs i den godt 30 minutter lange afskedstale måtte en tydeligt rørt Lars Løkke Rasmussen bryde sin talestrøm med tårer i øjenkrogene. Blandt andet, da hen takkede sin familie og taxachaufføren Ibrahim, der kom til Danmark som flygtning fra Syrien i 2015.

- Han sagde, 'du skal ikke betale'... Nu var der jo vidner tilstede... Så jeg insisterede, lød det fra Lars Løkke Rasmussen. Igen til stor latter fra de fremmødte Venstre-medlemmer.

I gang med planer

Lars Løkke Rasmussen røbede også under sin tale, at der er ved at blive lagt planer for fremtiden. Han røbede dog ikke, om det sker i eller uden for politik:

- Jeg er i gang med at lægge andre planer, lød det fra Løkke uden han dog afslørede nærmere.

- Men det kommer ikke til at karambolere med jer, slog han fast og maner dermed planerne om et evt. partiskifte i jorden.

Det er første gang, Lars Løkke Rasmussen optræder offentligt i Venstre-regi, siden han på dramatisk vis forsvandt ud af en bagdør i Brejning, da Venstres hovedbestyrelse i august krævede hans afgang.

Her smækkede Løkke med døren, da både han og Kristian Jensen blev detroniseret fra formandskabet i partiet.

I dag er der lagt luft ind mellem de to farvel-klapsalver til henholdsvis Løkke og Jensen, således at Løkke hyldes før frokost, mens Kristian Jensen må tage til takke med et farvel efter pausen.