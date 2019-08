Amnesty vil stoppe boksebrag

- Hvis Anthony Joshua møder Andy Ruiz Jr i Saudi Arabien, giver det styret mulighed for at ’sportsvaske’ dets alvorligt plettede image, mener organisationen

Fredag annonceredes det, at britiske bokser Anthony Joshua skal forsøge at genvinde sit verdensmesterskab i de tre store forbund i sværvægt den 7. december mod mexicansk-amerikanske Andy Ruiz Jr i Saudi Arabien.

Lørdag kommer den kritiske reaktion fra Amnesty International, som opfordrer parterne om at tænke sig godt om, før de med deres deltagelse er med til at hvidvaske regimet.

Kritikken går på undertrykkelse af menneskerettighederne, mordet på journalisten Jamal Khashoggi og den aktuelle krigsførelse i Yemen.

Amnesty Internationals kampagnechef i Storbritanien, Felix Jakens, har opfordret sin 29-årige landsmand til at ’informere sig selv om situationen omkring de lokale menneskerettigheder og holde sig klar til at tale om dem’, skriver The Guardian.

- Hvis Anthony Joshua møder Andy Ruiz Jr i Saudi Arabien, giver det styret mulighed for at ’sportsvaske’ dets alvorligt plettede image.

- Trods nogle længe efterlyste reformer om kvinders rettigheder, bryder styret fortsat rettigheder for kvinderets-forkæmpere, advokater og medlemmer af Shia-mindretallet, siger Felix Jakens til avisen.

- Der har ikke været nogen retfærdighed omkring det grufulde mor på Jamal Khashoggi, og den Saudi-ledede militærkoalition i Yemen angriber private hjem, hospitaler og markedspladser med frygtelige konsekvenser for civilbefolkningen.

Nyheden kom ud på de sociale medier med budskabet ’Neutral grounds - LETS GO’.

Amnesty rejste også kritik af kampen mellem Amir Khan og Billy Dib samme sted sidste måned. Sidste år var Saudi Arabien vært for World Boxing Super Series’ super-mellemvægtsfinale mellem Callum Smith og George Groves i Jeddah’s King Abdullah Sports City Arena.

1. juni var de to boksere i ringen mod hinanden i en VM-kamp i New York, og her leverede 29-årige Andy Ruiz Jr. en gedigen overraskelse, da han med en teknisk knockout i syvende omgang sikrede sig sejren.

Inden nederlaget sad Joshua på VM-bælterne i bokseforbundene WBA, IBF og WBO, og tre dage efter nederlaget meddelte Joshuas promotor, at aftalen om en revanchekamp i kontrakten var aktiveret.

Nederlaget i New York spolerede Joshuas status som ubesejret, da briten havde vundet sine foregående 22 kampe som professionel.

Han var da også storfavorit til endnu en sejr, men Andy Ruiz Jr. overraskede alt og alle.

Det gjorde ikke sejren mindre imponerende, at Ruiz oprindeligt slet ikke skulle have bokset kampen.

Han blev indkaldt som erstatning for Jarrell Miller, der oprindeligt var udpeget som Joshuas modstander. Miller måtte dog trække sig efter at have afleveret en positiv dopingprøve, og så sprang Ruiz til efter fem ugers forberedelse.

