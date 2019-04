Beckhams klub sagsøgt af italiensk gigant

Miami-eventyret er knap startet for David Beckhams nye fodboldprojekt, inden en tidligere rival forsøger at sætte en kæp i hjulet.

Den italienske storklub Inter har nemlig sagsøgt Beckham og klubben for dens navn 'Club Internacional de Fútbol Miami'. Her er italienerne altså arrige over, at Miami-holdet med Beckham i front som præsident, har brugt navnet 'Inter', der refererer til 'international'.

David Beckham tørnede i slutningen af sin karriere i 2009 og 2010 ud for rivalerne AC Milan på to låneaftaler.

Beckham under et af sine AC Milan-ophold. Nu forsøger Inter igen at få englænderen i knæ. Foto: AP

Nu er det op til et amerikanske retsorgan med specialitet i sager om patenter og rettigheder at afgøre, om den italienske klub fra Milano kan beholde navnet for sig selv - eller om Inter Miami kan bruge klubnavnet, som de har planlagt.

Selv virker den italienske klub sikker på, at sagens udfald nok skal gå deres vej.

- Argumenterne er overvældende, men vi får se. Inter mod Inter. Lad retten afgøre det, skriver klubben på sin hjemmeside.

Efter planen skal Inter Miami blive en del af den bedste amerikanske fodboldrække, MLS. Det skal ske i starten af 2020.

Ved siden af præsidentrollen i Miami er han medejer af den engelske klub Salford City, som i skrivende stund er placeret i den femtebedste række i England. Her har han slået pjalterne sammen med en række tidligere holdkammerater fra Manchester United - herunder Ryan Giggs, Neville-brødrene, Paul Scholes og Nicky Butt.



Tidligere har Beckham tydeligt givet udtryk for, at han er godt tilfreds med navnet til den nye Miami-klub.

- Vi har brugt lang tid på at være sikre på, at vi har ramt rigtigt for vores fans skyld. Et meget stolt øjeblik, sagde Beckham i en pressemeddelse.

Det engelske medie The Guardian har tidligere skrevet, at klubnavnet ikke skal forstås som en reference til den italienske gigant, men at edt skal repræsentere den spanske befolkningsdel i badebyen fra Florida. Syv ud af ti i Miami har angiveligt Latino-rødder.

