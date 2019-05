Børn ræser på motorvej: 'Omkring 10 år gamle'

En bilist i den amerikanske stat Indiana fik et chok, da han blev overhalet af to meget unge drenge på motorvejen

I Danmark skal man være 18 år for at køre bil, men i USA kan man, afhængigt af hvilken stat man bor i, få kørekort som 14,5-17-årig. Men selvom aldersgrænsen er lavere i USA, ser man stadig meget nødigt yngre bilister sætte sig bag rettet.

Ikke desto mindre var det hvad amerikaneren Omar Orozco så, da han var på vej hjem en fredag aften ved midnat. På 'Dan Ryan'-motorvejen i Indiana så han to 'off-road'-biler suse forbi ham inden om.

Orozco fandt hurtigt ud af, at de to biler var styret af meget unge drenge, og besluttede sig for at filme episoden. Flere gange i videoen prøver Orozco at komme i kontakt med drengene, som han i videoen vurderer til at være 'omkring 10 år gamle'. De små knægte ser dog stort på hans henvendelser og træder i stedet på speederen.

Politiet i lokalområdet meldte efterfølgende ud, at de havde registreret anmeldelsen af de unge drenge, men at man ikke havde formået at fange dem.

Du kan se de små fartdjævle i aktion i videoen over artiklen.

