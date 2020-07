Brand har sat færge til Samsø ud af spillet

En brand opstod onsdag formiddag i færgen 'Prinsesse Isabella', som sejler mellem Hou i Østjylland og Sælvig på Samsø.

Der var ikke fare for passagerer eller skib, da der opstod brand i en turbolader på en af skibets hovedmotorer, mens det var i fart, oplyser rederiet på sin hjemmeside.

Røgdykkere blev sat i sving, og der udviklede sig en del røg, som i øvrigt også kunne ses fra land.

Søfartsstyrelsen blev tilkaldt, og den normale drift er blevet indstillet.

Færgen har lagt til i Hou havn efter branden.

Rederiet kan onsdag midt på dagen ikke give oplysninger om, hvornår færgen atter er klar til passagerer.

Samsø Rederi opfordrer passagerer til at tage den østlige rute, der sejler fra Ballen til Kalundborg.

Der indsættes en ekstra færge på denne rute klokken 21.05.

Ekstra Bladets mand på stedet kan fortælle, at Søfartssstyrelsen ankommer kl. 16 for at godkende færgen til sejlad.

Først derefter, vil det være muligt at genoptage sejladsen med passagerer.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Samsø Rederi.

Opdateres...