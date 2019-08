De løb stafet for Dyne-Larsen

2 af 4 De mange JYSK-ansatte render stærkt til dagligt, men er gode til at pleje det kollegiale samvær. Også i en svær periode med Lars Larsens sygdom og død. - Købmanden var ofte i huset, og det var hyggeligt. Hans død har fået os til at rykke lidt tættere sammen, siger salgskoordinator Pernille Steppat. (Foto: Anita Graversen)

3 af 4 Expansion Director Poul Erik Larsen har bogstaveligt taget JYSK's vokseværk som ansvarsområde. Han er på vingerne året rundt for at finde egnede lokaler til nye JYSK-butikker. - Det er vemodigt, at købmanden ikke længere kan være med til at åbne nye filialer. (Foto: Anita Graversen)