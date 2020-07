Desperate Huawei

HUAWEI bliver åbenbart mere og mere desperat, efterhånden som europæiske lande tegner til at afvise at få den kinesiske techgigant til at levere, helt eller delvist, de kommende, lynhurtige 5G-netværk. En gigant-opgave, de ellers stod stærkt til at sætte sig på.

DANSK udenrigspolitiks grand old man Per Stig Møller er nu hvirvlet ind i kinesernes massive pres for at komme til truget, afslørede Berlingske i går. Per Stig Møllers kone, Xukun Ji, er vicedirektør for Huawei i Danmark og spiller på de personlige relationer.

VESTEN, anført af USA, frygter at åbne en bagdør for spionage, både militært og til erhvervslivet, hvis Huawei står for det nye netværk.

METTE Frederiksen meldte skarpt ud i maj, at den danske stat forbereder kriterier for 5G, så leverandørerne er ’pålidelige, og ikke via et 5G-netværk kan modarbejde danske, sikkerhedspolitiske interesser’. Et statement, Xukun Ji i en mail derefter kaldte ’ekstremt’. Huawei har skruet op for lobbyarbejdet gennem mails til en række topdiplomater efter statsministerens kolde skulder.

I FORVEJEN havde firmaet gennem længere tid skrevet mere eller mindre truende mails til både Lars Løkke og Mette Frederiksen: Ingen 5G-aftale – ingen kinesiske investeringer. Det samme pres lagde den kinesiske ambassadør i Danmark på Færøerne.

STIG Møllers kone, Xukun Ji, skrev, fremgår det efter Frederiksens hårde udmelding, til Udenrigsministeriets departementschef, Lars Lose. Hun indledte sin mail med personlige bemærkninger om Loses familie og om Per Stig Møllers tilstand under coronaen. Lose har tidligere været Per Stig Møllers ministersekretær. Flere passager i mailen er streget ud. Men det er sådan set også alt rigeligt at se, hvordan hun involverer Per Stig Møller i en så højspændt sag.

XUKUN Ji skrev dog forgæves – Lose gjorde det, som alle herhjemme bør gøre over for Huaweis krumspring – han holdt det ud i strakt arm og sparkede mailen nedad i systemet til besvarelse.

STIG Møllers hustru arrangerede også sidste år et møde på Christiansborg med Naser Khader, der dengang var formand for forsvarsudvalget, og Huaweis direktør. Også dette vækker kritik – at ’Huawei sætter en person til at overbevise sin mands tidligere underordnede og partifæller i spørgsmål, der berører national sikkerhed og kritisk infrastruktur’, som en kritiker, Janka Oertel, udtrykker det. Hun er forsker i tænketanken European Council of Foreign Relations, fremgår det i Berlingske.

HAKKER Danmark hælene i over for Huawei, kan det for alvor sætte en dominoeffekt i gang. Uanset om vi er et lille marked. Frankrig og Tyskland deler Mette Frederiksens overvejelser. Og den britiske regering har besluttet at gå væk fra at bruge Huawei som leverandør til 5G-netværket.

DET HISTORISKE opgør med Kinas evindelige pression bliver i modsætning til, hvad Huawei tror, kun trukket hårdere op af de ubehagelige metoder.