DET GÅR PENGENE TIL

Vores indsamling er ret enkel – den handler om at hjælpe fattige familier med børn, så børnene kan få en jul med gaver og lidt god mad. Bliver du godkendt som ansøger modtager du gavekort til køb af gaver på 1000 kr. og gavekort til køb af mad på 500 kr.

Fattigdom er et samfundsproblem. Politisk er der forskellige holdninger til begrebet, men det ligger fast at det rammer rigtig mange børn. Børn der ikke selv har mulighed for at ændre deres vilkår, men som rammes af fattigdommens konsekvenser. De har simpelthen ikke de samme muligheder som andre børn, og det mærker de også i julen når de ikke kan deltage i traditioner eller fortælle om gaver de har fået som andre børn. Men fattige børn drømmer også om gaver. Som alle børn gør – og skal gøre.

Derfor gør det en kæmpe forskel, at erhvervsfolk, og danskere i al almindelighed giver bidrag til vores Julehjælp. For HVER en krone vi samler ind går direkte videre til køb af gaver og julemad. Der går ikke penge fra til markedsføringsgebyr og administration. Ekstra Bladet bidrager med journalistik og markedsføring via Ekstra Bladet medier. Dansk Folkehjælp bidrager med deres ekspertise og mangeårige indsats blandt deres frivillige rundt i landet.

Sidste år lykkedes det at indsamle 14.822.600 kr. det gjorde det muligt for os at hjælpe 11.402 familier til en jul med gaver og god mad.

Vi håber vi også i år kan hjælpe rigtig mange familier med børn til en bedre jul. Så de mærker, at vi er rigtig mange der tænker på dem og ønsker dem en god jul.