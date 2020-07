Det store nederlag

PÅ FREDAG står statsminister Mette Frederiksen med bryllupshåret i postkassen. Hun skal til møde i EU, og hun skal ikke forvente, at mødet går hendes vej.

DET GÅR elendigt for unionen. Ikke alene er EU’s lande ubønhørligt og massivt ramt af corona. Nu har Unionens ’Jeanne d’Arc’, den ombejlede danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, tillige tabt et stort slag.

Vestager og Kommissionen har i fire år krævet, at irerne inddriver 100 milliarder kroner i manglende skat fra Apple, hvis europæiske hovedsæde ligger i Irland.

EU-domstolen har imidlertid nu underkendt kravet. Et fælt nederlag.

DET BETYDER, at kampen mod de store techgiganter, som Vestager fører på EU’s vegne, er vanskeliggjort. Og dermed også kravet om, at alle uden undtagelse skal bidrage til fællesskabet. Der står lignende krav mod andre store selskaber i kø. Og danner Apple-sagen præcedens, følger flere nederlag.

FREDAG MØDES EU’s regeringschefer om oprettelsen af en fond på godt 5500 mia. kroner. Den skal hjælpe de lande, der er hårdt ramt af coronakrisen. Et initiativ der ikke er blevet lettere at skabe forståelse for i blandt andet Danmark, når de allerstørste virksomheder går fri af bidrag.

Så der står Danmarks statsminister på fredag. Danmark er imod at hælde ’helikopterpenge’ ud over eksempelvis Italien, der ikke alene er elendig til at inddrive skat, men tillige sidder på verdens tredjestørste guldreserve, og hvis udenrigsminister, Luigi Di Maio, har foreslået at bruge EU-nødhjælpen til skattelettelser.

SOM LEDEREN af Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, gjorde opmærksom på i går, er det ikke rimeligt, at danskernes pensionsalder snart når 70 år, og vi sender ’penge til nogle, der kan stoppe, når de er 60 år.’ Så hvad med at kræve et par reformer til gengæld for nødhjælpen?

IKKE MEGET tyder på, at der vil blive lyttet til Mette Frederiksen fredag. Det eneste, den danske statsminister vil kunne rejse hjem med, vil i sig selv være en ironi. Danmark vil formentlig få en slags rabat. Siden danske EU-borgere i forvejen er dem, der betaler mest til EU, og Unionen er bedre til at spendere end inddrive penge, vil glæden over dette være til at overskue. Vi fodres med vor egen hale.

DET KRÆVER omfattende subsidier at komme igennem krisen, ja. Og Danmark drager fortsat stor nytte økonomisk af sit medlemskab, ja. Men visse EU-lande skal holde op med at opføre sig som kviklånere i ’Luksusfælden’. Og skat bør alle betale.