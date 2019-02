DMI-prognose viser forårsvejr i vinterferien

Vinterferien vil have et mildt forårsvejr

Det bliver ikke til hverken sne eller frost, når vinterferien begynder i næste uge.

Ugen vil til gengæld byde på både solskin, regn, slud og forårsagtige tendenser, viser DMI's månedsprognose for uge syv og otte.

Der vil være byger med risiko for slud, om mandagen når vinterferien starter. Der vil være muligheder for sol, og temperaturerne vil ligge på omkring fem grader. Vestkysten kan opleve hård vind eller kuling, ellers vil vinden være let til frisk fra nord og nordvest.

Fra tirsdag og frem til midt på ugen vil der være regn og overskyet vejr. Temperaturerne vil ligge mellem tre til seks grader.

Tidlig forår

Fra torsdag vil vejret begynde at ligne en klassisk forårsdag i april med temperaturer mellem fem til otte grader, solskin og en let vind fra sydvest.

Der er også risiko for regn, men hverken mængder eller tidspunkter for bygerne kan fastslås, skriver DMI.

Selvom dags-temperaturerne i løbet af ugen er milde, så vil der være nattefrost alle dage.

Det milde vintervejr vil holde ugen ud, og fortsætte ind i uge otte, hvor temperaturen ifølge DMI vil ende omkring en grad højere end normalt for årstiden.