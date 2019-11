DMI: Tæt på vild rekord

Med 298 millimeter regn frem til nu har efteråret anno 2019 kurs mod at blive det vådeste nogensinde.

Føler du, at du har haft lige rigeligt brug for paraplyen og gummistøvlerne dette efterår, så er du ikke forkert på den.

Efteråret kan nemlig sætte rekord i regnvejr.

Den nuværende nedbørsrekord for årstiden er 327 millimeter i gennemsnit på landsplan og blev sat i 1967.

Så lander der blot 29 millimeter regn i de mange vandpytter, som Danmark i øjeblikket flyder i, resten af november, vil rekorden blive tangeret.

- I den indeværende uge kommer der yderligere en del regn. Jeg vil tro mellem 10 og 20 millimeter, lyder det fra langtidsmeteorolog hos DMI, Martin Lindberg.

- Selvom det i uge 47 og 48 bliver lidt mere tørt, så er der en god mulighed - eller risiko - for at rekorden bliver slået.

- Vi mangler jo kun 29 millimeter, og halvdelen deraf tror jeg kommer i indeværende uge, hvor prognosen er lidt mere sikker. Så jeg tror, at der er 70 procent sandsynlighed for, at rekorden bliver slået, vurderer meteorologen.

Mild start på december

Kigger vi længere frem i prognoserne, er der endda også mulighed for at slå årsrekorden fra 1999, som er på 905 millimeter.

Som det ser ud lige nu, tyder det mester dog på, at vi må "nøjes" med en enkelt drivvåd rekord.

- Det ser ud til at blive relativt mildt og med mere normale nedbørsmængder. Så der er ikke udsigt til rigtig vinter endnu, afslutter Martin Lindberg.

Hør i videoen herover den fulde prognose for de kommende tre uger.

