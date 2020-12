Dronningen: Gud bevare jer alle

Dette nytår er helt specielt, idet det er tredje gang i år, at vi hører dronningen tale til folket. Ud over majestætens populære og traditionelle nytårstale tonede hun helt ekstraordinært frem på skærmen med sin ’Coronatale’ i marts og senere med sin ’80-års-fødselsdag-tale’ i april.

Og da dronningen – med egne ord – insisterer på at tale om noget, der ’rager danskerne’, var der både opmuntring, medfølelse og forståelse i hendes nytårstale. Hvis nogen var i tvivl, blev det i aften slået fast, at dronning Margrethe ser sig selv som landsmoder.

Birgit Aaby: Dronninge gav udtryk for, at hun stoler på, at vi passer på hinanden. Foto: Per Arnesen/DR

BIRGIT AABY, erhverskvinde og tidl 'Løvens hule': Det var en rigtig fin nytårstale, hvor dronningen beviste, at hun er dronning for os alle. Særligt slog hendes nærvær mig – og hendes omsorgsfuldhed. Hun talte om miljø, om festivaler og om mennesker med livsværk, der er gået ned. På den måde var hun moren, der på smukkeste vis omfavnede alle. Det var en hjertelig tale fyldt med taknemmelighed. Faktisk var hun kærlig, og hun fik givet udtryk for, at hun som dronning stoler på, at vi alle passer på hinanden. Jeg har sjældent hørt hende tale på den måde. Hun viser, at hun virkelig følger med.

Dronningen ramte mig, da hun nævnte 'naturen' hele tre gange. Foto: Nanna Navntoft/Polfoto

SEBASTIAN KLEIN, tv-vært: Lidt formaninger, forhåbninger og stor forståelse. Det var så fint. Og jeg må indrømme, at jeg næsten blev rørt til tårer, da hun sluttede med: ’Gud bevare jer alle’. Jeg er ikke royalist, men jeg holder meget af kongehuset, og jeg mener, at dronningen med denne fremstod som landsmoderen. Det er den bedste tale nogensinde. Og den var anderledes, fordi hun talte om danskernes vanskeligheder og tab. Men hun ramte mig fuldstændigt, hun nævnte klimaet, miljøet og naturen. Ikke bare én men tre gange sagde hun noget om den danske natur – nogen med at genopdage den og huske at passe på den. her talte al-moderen.