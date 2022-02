Efter dødsfald: Hyldes fra uventet kant

Den triste nyhed om den kendte yuotuber Jamal Edwards pludselige død kom som et chok for mange.

31-årige Edwards, der var grundlægger af - BTV, en musikplatform, der blandt andet har hjulpet musikere som Dave, Ed Sheeran og Jessie J med at blive kendte - døde pludseligt søndag.

Ifølge hans mor, Brenda Edwards, på grund af akut opstået sygdom angiveligt et hjerteanfald.

Mandag samledes adskllige mennesker i Acton, London, hvor han voksede op, for at mindes og hylde ham.

Nu hyldes han også fra toppen af det det britiske samfund.

Således mindedes den 73-årige kronprins Charles ham i går på Twitter.

'Mine tanker går til Jamal Edwards familie i dag', skriver prinsen og fortsætter:

'Hans arbejde inden for musikken og også som ambassadør for en ny generation, herunder hans arbejde for The Prince's Trust, var en inspiration for så mange.'