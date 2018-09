Efter hærværk mod tv-hold: Politiet jager gerningsmænd

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Torsdag blev et tv-hold fra DR udsat for truende adfærd og hærværk, da de var Farum Midtpunkt for at lave optagelser til den kommende sæson af tv-serien Bedrag.

Her henvendte en gruppe på omkring tolv unge henvendte sig til dem og udtrykte utilfredshed med deres tilstedeværelse, oplyste Caroline Schlüter, til Ekstra Bladet i sidste uge.

I forbindelse med sagen blev politiet tilkaldt, men den pågældende dag blev ingen anholdt.

I sidste uge blev de beskrevet, hvordan de maskerede personer muligvis var lokale unge med indvandrerbaggrund.

- Vi har foreløbigt ingen anholdte i sagen, men den er selvfølgelig under efterforskning. Vi har også nogle spor at gå efter, siger Claus Fuglstrøm, leder af lokalpolitistationen i Gentofte, der styrer efterforskningen i sagen.

- Vi ved endnu ikke konkret, hvem der står bag. Vi har sikret nogle spor fra et DR-køretøj, der blev udsat for hærværk i form af to knuste ruder, siger han.

Hullerne i bilruderne er runde, og muligvis er en rund stang brugt til at knuse ruderne.

- Foreløbigt behandler vi sagen som en hærværkssag. Det er korrekt, at der har været en form for truende adfærd, men foreløbigt har vi ikke nok konkret til, at vi også behandler den som en trusselssag, siger Claus Fuglstrøm.

Han fortæller, at sagen gik ret hurtigt. De pågældende unge udviste truende adfærd, og derfor valgte tv-holdet hurtigt at pakke deres ting og køre deres vej.

Episoden udspandt sig ved middagstid.

Politiet hører gerne fra personer, der måtte have set, eller ved noget om sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114