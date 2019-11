Ellemann taler Støjberg midt imod: Plads til mindretal

Der er direkte besked til Inger Støjberg i Jakob Ellemanns første ordinære landsmødetale:

- Det giver anledning til en dyb bekymring, at der er nogen i Danmark, der tilsyneladende mener, at man skal udvise mennesker alene på grund af deres tro, siger han om en undersøgelse, der viser, at 28 pct. af danskerne vil sende muslimer ud af landet.

Tidligere på måneden skrev næstformand Inger Støjberg et debatindlæg i B.T. om samme undersøgelse:

'Når målingen viser det, så er det sikkert, fordi der er rigtig mange, der har det ligesom mig: Jeg er så træt af at høre om islam mig her og islam mig der som begrundelse eller dårlig undskyldning for alt fra de fejeste terrorhandlinger til såkaldt æresrelateret vold, krav om indskrænkning af ytringsfriheden og retten til at kritisere religion, manglende ligestilling, krav om særbehandling på arbejdspladsen, i skolen eller i svømmehallen.'

Q: Der er Støjberg-grus i maskineriet

Ellemann slår i sin tale fast, at der er ubetinget religionsfrihed her til lands.

- For en uge siden var der en række koordinerede episoder med hærværk og chikane rettet mod jøder i Danmark. At det skete på årsdagen for krystalnatten, gør det kun endnu mere afskyeligt.



- Venstre vil altid stå på et urokkeligt fundament af trosfrihed. Derfor vil jeg også gerne sige det meget klart til alle religiøse mindretal: Det er ikke jer, der ikke skal have en plads i Danmark. Det er dem, der chikanerer og forfølger religiøse mindretal, der ikke er plads til i Danmark.

Ellemann-Jensen forsøger dog samtidig at ramme balancen i det udlændingepolitisk splittede parti.

Den nye V-formand forsøger at rumme sin hårdtslånde næstformand, da han beklager årtiers fejlslagen integration:

- Du har frihed til at tro på, hvad du vil. Du har ikke krav på, at samfundet indretter sig efter dig.