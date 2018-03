Fake News: Løgn spreder sig langt hurtigere end sandhed på Twitter

'Fake news', hvor usandheder forklædes som fakta, er en af tidens store politiske varme kartofler.

På det sociale medie Twitter, som i høj grad bliver brugt i politisk og professionelt øjemed, står det så slemt til, at usandheder har hele 70 procent større sandsynlighed for at blive 'retweetet' og dermed delt. Det skriver The Verge ifølge Videnskab.dk.

Forskerne baserer konklusionen på samtlige opslag på Twitter, som i perioden 2006 til 2017 er blevet kategoriseret som værende enten sande eller falske af seks faktatjek-organisationer.

Læs mere på Videnskab.dk: ’Pinball-effekten: Derfor ødelægger sociale medier din koncentration

I alt har studiet undersøgt omkring 126.000 Twitter-opslag.

Det chokerende resultat er, at falske politiske nyheder spreder sig hurtigere på Twitter, end nogen anden form for opslag.

Faktisk spredte sande nyheder sig sjældent til mere end 1.000 mennesker, mens de mest delte falske nyheder spredte sig til op mod 100.000.

Og det var vel at mærke uafhængigt af, hvor indflydelsesrige de personer, der delte nyhederne, var.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Fund af Mona Lisas knogler er et mediestunt

Forskerne har også taget højde for virtuelle robotter, eller 'bots', som i stigende grad bliver brugt til at sprede nyheder på sociale medier, men fandt ingen tegn på, at de skulle være de skyldige.

En uafhængig forsker, Joan Donovan fra forskningscentret Data & Society i New York, har et forslag til, hvad vi skal kigge nærmere på for at løse problemet:

- En af de ting, jeg gerne vil vide, er, hvilke dele af de falske nyheder, der over tid fortsat får lov til at leve videre, og hvilke grupper, der er tilbøjelige til at tro på misinformationen, som på den måde bliver til konspirationsteorier,- siger hun ifølge The Verge.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sådan undgår du at blive snydt, når du ser dokumentarfilm

Choktal: Unge falder for falske nyheder på Facebook

Sådan bliver du bedre til at afsløre en løgner