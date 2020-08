Falske ansættelseskontrakter: Mand tiltalt for svindel med hjælpepakker

Falske ansættelseskontrakter, urigtige oplysninger om aflyste arrangementer og vildledende oplysninger om virksomheders omsætning skulle sikre en 57-årig mand fra København over 1,6 millioner kroner fra Folketingets hjælpepakker.

Men i stedet for at få en klækkelig sum ind på kontoen er manden i dag tiltalt for svindel med offentlige midler af særlig grov karakter og for groft dokumentfalsk.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i en pressemeddelelse.

- Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker, der med offentlige midler skal holde hånden under dansk økonomi i en meget svær situation. Derfor holder vi skarpt øje og slår hårdt ned på enhver form for svindel, og Folketinget har desuden vedtaget skærpede straffe på området, siger Lisbeth Jørgensen, der er specialanklager hos SØIK.

SØIK har indtil videre modtaget 94 anmeldelser om svindel med hjælpepakkerne.

Anmeldelserne kommer både fra Erhvervsstyrelsen, der udbetaler midlerne, samt fra Hvidvasksekretariatet, der modtager underretninger fra banker om mistænkelige forhold.

Sagen er sat til at begynde i Københavns Byret 31. august.

Historisk dom

Tidligere i dag, 19. august, blev en 29-årig mand som den første dømt for at svindle med hjælpepakker.

Manden blev straffet med betinget fængsel i et år og seks måneder for at ville svindle sig til 427.500 kroner.

Den 29-årige driver et firma med udlejning af varebiler i København. Han søgte om lønkompensation for fem opdigtede ansatte. Læs mere om sagen her.