FC Mesterhak: Vi bestemmer prisen på spillerne

Otte sejre i træk og et pointsnit på 2,63!

Det er mester-klasse, hvad Brian Priskes FCM-tropper har leveret i efteråret i Superligaen.

2-1 sejren over Brøndby var et udtryk for den sublime topklasse. På en dag, hvor spillet ikke fungerede optimalt, vandt midtjyderne til sidst, fordi de havde viljen, energien og skarpheden til at slå til på de afgørende tidspunkter.

- Det var en grim kamp, og vores præstation i første halvleg var den dårligste i sæsonen. Men det viser også lidt om holdet klasse og mentalitet, når vi kan vinde sådan en kamp, mener Emiliano Marcondes.

Cheftræner Brian Priske var efter sine spillere i pausen. Det lignede ikke en kamp mellem to hold, hvor afstanden var 16 point i tabellen. Brøndby havde bolden mest, men blev aldrig meget farlige foran Jesper Hansens mål.

- Vi lavede lidt taktiske justeringer, og jeg er imponeret over at se, hvordan spillerne steppede op efter pausen, siger Brian Priske, der overtog holdet som cheftræner i august. Siden har holdet vundet 11 kampe, spillet uafgjort i Parken mod FCK og blot tabt til OB.

Brian Priske er meget stolt over, hvor langt hans unge mandskab er kommet her i efteråret. - Men jeg er sikker på, at de har meget mere i sig, pointerer han. Foto: Lars Poulsen.

De har meget mere i sig

Brian Priske er i færd med at skabe et ungt, talentfuld mesterhold, der har så meget kvalitet i alle kæderne.

Jesper Hansen som den rolige, sikre og erfarne keeper, Alexander Scholz og Erik Sviatchenko som Superligaens bedste stopperpar. Frank Onyeka som en skarp konkurrent til Carlos Zeca som ligaens bedste i den kontrollerende rolle.

Læg dertil kreative Evander, kloge Marcondes, hurtige, målfarlige Awer Mabil samt store, stærke og målfarlige Sory Kaba. Når det er nævnt, så spillede midtjyderne mod Brøndby også med et ungt talent på 18 år – Nikolas Dyhr – som venstre back.

- Det her er en ung og meget talentfuld trup. Alle har steppet op både på og uden for banen, mener Brian Priske og slår fast:

- Men jeg tror, at de her drenge har meget mere i sig, fordi de har en stor ærgerrighed og sult for at vinde noget, pointerer han.

Anfører Erik Sviatchenko sluttede kampen med en bandage rundt om hovedet, fordi han stødte sammen med Frank Onyeka i anden halvleg. Men FCM-kaptajnen svigtede ikke holdkammeraterne og fightede sejren i land, selv om de kom under et pres til sidst.

- Vi er helt oppe at køre, men vi er også ydmyge. Vi har arbejdet hårdt for at nå hertil. Og vi ved, at tingene ikke kommer af sig selv, siger Erik Sviatchenko.

Awer Mabil scorede for FCM mod Brøndby og kan være en af dem, der kan tiltrække sig opmærksomhed fra store klubber i vinterens transfervindue. Brian Priske mener, at FCM er i en position, hvor klubben kan bestemme prisen. Foto: Lars Poulsen.

Vi bestemmer prisen

Cheftræner Brian Priske er også ansat i en klub, der historisk er berygtede for at sælge spillere til store priser. Klubben slår til, hvis buddet er stort nok. Som i begyndelsen af 2018, da Crystal Palace hentede Alexander Sørloth for mere end 100 mio. kr.

- Vi er heldigvis kommet i en position, hvor vores økonomi er i så god en tilstand, at klubben langt henad vejen kan forlange de penge, den vil have for spillerne, påpeger Brian Priske, der håber, han får lov at arbejde videre med sin nuværende trup.

Men han er også den pragmatiske type, der kender gamet efter mange år i branchen.

- Vi er en sælgende klub. Den præmis kender jeg udmærket godt. Men jeg er også sådan indrettet, at kommer det helt rigtige bud på en af vores spillere i vinterens transfervindue, må vi sætte os ned og kigge på det. Men mit udgangspunkt er, at jeg gerne vil arbejde videre med den gruppe her, fastslår Brian Priske.

