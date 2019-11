For første gang siden 'bagdøren': Storsmilende Løkke på plads

Løkke mødt ind til Venstre-møde for første gang siden dramatisk exit

Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen er mødt ind i Herning Kongrescenter.

Med sit vante rævesmil og masser af kram og jokes til partifællerne er Lars Løkke Rasmussen nu på plads ved et af de centrale borde i kongressalen. Senere lørdag bliver han hyldet og takket for 10 år som formand, der sluttede brat tidligere på året efter en opslidende formandskrig.

På vej ind blev Løkke spurgt af DR's journalist, om han glædede sig til den afskedsseance, der venter ham senere.

- Ja, bestemt, lød det fra den tidligere partiformand.

Og Løkke var i strålende humør. Blandt andet, da han talte med Uffe Ellemann om pladsproblemerne til det efterhånden svulmende landsmøde. Og at det som resultat ville gøre dansegulvet til aftenens fest mindre.

- Og det går simpelthen ikke, lød det fra den tidligere formand.

Det er første gang, Lars Løkke Rasmussen optræder offentligt i Venstre-regi, siden han på dramatisk vis forsvandt ud af en bagdør i Brejning, da Venstres hovedbestyrelse i august krævede hans afgang.

Her smækkede Løkke med døren, da både han og Kristian Jensen blev detroniseret fra formandskabet i partiet.

I dag er der lagt luft ind mellem de to farvel-klapsalver til henholdsvis Løkke og Jensen, således at Løkke hyldes før frokost, mens Kristian Jensen må tage til takke med et farvel efter pausen.

Følg Lars Løkke Rasmussens tale senere her på Ekstra Bladet.