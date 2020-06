DEN SAMLEDE fagbevægelse har smidt en tiltrængt og velkommen grøn bombe ind i forhandlingerne om den klimaplan, der skal sænke udslippet af drivhusgasser med 70 procent de næste ti år.

LIZETTE RISGAARD, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), slog i pinsedagene fast, at klimaskatter i form af CO2-afgifter på bl.a. flyrejser er nødvendige.

’Det er utopi at tro, at der ikke skal være klimaafgifter.’ Og: ’Dem, der vil blive ved med at svine, skal betale for det,’ sagde hun til Politiken.

FH-FORMANDENS realistiske udmelding flugter med anbefalingerne fra regeringens egne klima-eksperter, Klimarådet, og S-regeringens støttepartier. Når den klare konstatering fra fagbevægelsens top alligevel sender rystelser ind i forhandlingslokalet, skyldes det, at den såkaldte klimaminister, Dan Jørgensen, for nylig afviste klimaskatter som et brugbart redskab i klima-omstillingen.

SOM KLIMA-DAN sagde til Børsen: ’Det er faktisk en lille smule fantasiløst altid bare at pege på CO2-afgifter. Det er, som om det er blevet et vidundermiddel, der kan løse alle klimaproblemer.’

OG HAN satte trumf på med denne sætning, som en af hans spindoktorer sikkert har fundet på:

’Der findes ikke noget sted i verden, der har introduceret sådan en Georg Gearløs-agtig model.’

DEN FORVRØVLEDE udtalelse, der i øvrigt er løgn, er et godt bud på årets dummeste politiker-citat. Den vidner om en fodslæbende minister, der ikke magter sin opgave eller er skræmt fra vid og sans. Igen og igen har resten af rød blok efterlyst handling og truet med at trække tæppet væk under klima-Dan. Igen og igen er han kommet med luftige bortforklaringer. Senest fik coronakrisen skylden.

S-REGERINGENS mantra er, at klimaomstillingen ikke må koste arbejdspladser og øge den sociale ulighed. Men netop CO2-afgifter kombineret med en grøn skattereform kan opfylde betingelserne. Afgifterne kan indrettes, så de ikke alene gør det dyrt at forurene og billigere at leve grønt. De kan også justeres og kombineres med andre tiltag, hvormed erhvervslivets konkurrenceevne forbliver intakt, arbejdspladser bevares, og/eller nye skabes.

DET ER muligt, at fagbevægelsens grønne bombe har givet klimaminister Dan Jørgensen granatchok. I så fald må statsminister Mette Frederiksen erstatte ham ved forhandlingsbordet med en, der kan lytte og forstå, hvad der er på spil.