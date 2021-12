DER FINDES danskere, der mener, Danmark er blevet et totalitært land under covidpandemien. Ja, sågar et nazistisk styre.

Eksempelvis Mads – alias ’Blærerøven’ – Christensen, der på Instagram fortalte, at han nødtvunget for at erhverve et coronapas var blevet vaccineret: ’Uden pas er man som et b-menneske med en gul stjerne på frakken.’

Jeg har også selv oplevet at blive beskyldt for at være nazist. I en leder fremførte jeg, at man af hensyn til sin næste i det her samfund bør vaccineres. Og at incitamenterne hertil gerne må skærpes.

EN DEL fremførte fejlagtigt, jeg ville indføre tvang. Mange indvendte, at med omikronvarianten smittes og derpå videresmitter såvel vaccinerede som de uvaccinerede. En legitim indvending. Hvortil jeg stadig vil fremføre, at de vaccinerede har et mildere forløb og medfører mindre belastning af hospitalsvæsnet, hvilket vel hele tiden har været vores samfundsanliggende.

OG SÅ VAR der danskere, der hævdede, at jeg ikke alene talte et totalitært regimes trusselsprog. De udråbte mig tillige til nazist og sig selv til jøder: ’Ja vacce-nazier er der nok af, men du vil blive husket. Fy for satan!’, ’Nürnberg konventionen fra 1947 prøv at læse den’, ’Jeg troede nazitiden var forbi’, eller ’Hitler har ikke levet forgæves, send lige den gule stjerne til mig og oplys mig, hvilken side af brystet jeg skal sy den på!’

De fleste ved – og synes – at når nogle i en debat trækker nazi-kortet, har de tabt. De anvender en alt for voldsom sammenligning i håb om at dehumanisere modstanderne. Selv læner jeg mig også op ad, at ytringer kvalificerer og diskvalificerer sig selv.

DET ER MIG dog en vedvarende gåde, hvordan man kan sammenligne udryddelsen af seks millioner jøder med vores samfunds nuværende tilgang til pandemien. Der trampes vredt rundt på gravene for nazisternes ofre, fordi nogen formaster sig til at sige, at man bør blive vaccineret.

Mads Christensen er vist blevet klogere. Godt for ham.

DANMARK ER ikke totalitært. Vaccineskeptikere er ikke ofre. Og danskere, der syr en imaginær jødestjerne på sig selv og erklærer restriktioner, coronapas samt opfordringen til at blive vaccineret for et nyt holocaust, skal vide, at det er en vanvittig foragt.

Det er en hån mod mennesker, der døde for den frihed, vi nyder godt af – mod mennesker, der gav deres liv for, at vi i dag kan ytre, hvad vi vil.