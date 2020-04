- Hvad kan coronakrisen føre med sig af godt?

– Jeg håber, at vi bliver klar over, hvor meget tillid og sammenhold betyder. Ikke kun i forhold til de nærmeste, men også til verden uden for Danmark.

- Hvad har du personligt lært af coronakrisen?

– Min kone mener, at selv Tredje Verdenskrig ikke ville påvirke mig.

– Som kunstner har jeg kunnet fortsætte min hverdag i mit værksted under coronakrisen. Jeg har lært, hvor vigtigt en god hverdag er.

- Hvad håber du, at Danmark har lært?

– At vi kan forandre verden, hvis vi vil. At den offentlige og private sektor og de politiske beslutningstagere skal lytte til hinanden. Så vi kan gøre noget ved klimakrisen

- Hvad ser du gerne være væk – vaner, fænomener, væremåder, kultur, levevis – når vi når frem til et Danmark efter corona?

– At vi holder op med at købe alt muligt som for eksempel aktier og i stedet investerer i værdier som kunst, bøger, musik og film.

- Vil danskerne være forandrede af krisen?

– Desværre vil vi nok blive mere nationalistiske og ikke stole på de globale løsninger, der skal til for at løse klimakrisen

- Vil du selv være forandret?

– Jeg vil være mere bevidst om, at jeg er møgprivilegeret. Og at uventede ting pludselig kan ske. Min kone håber, at jeg er blevet bedre til at vaske hænder.

Se også: Hvad har corona lært dig: Benjamin Koppel

Se også: Hvad har corona lært dig: Vincent F. Hendricks

Se også: Hvad har corona lært dig: Sandie Westh

Se også: Hvad har corona lært dig: Anders Moseholm