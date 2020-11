HVER EN KRONE TÆLLER

At være fattig i Danmark har mange forklaringer. Sygdom, arbejdsløshed, ulykke er nogle af årsagerne. Kommuner og myndigheder gør en indsats for at hjælpe, men vi kommer ikke udenom at fattigdom har store konsekvenser. Samfundsøkonomisk men naturligvis personligt for den der er ramt, og ikke mindst for børn der vokser op i fattigdom.

Ekstra Bladet beskriver virkeligheden som den er – på godt og ondt. Vi taler med de der er ramt af fattigdom så de selv får mulighed for at fortælle hvordan de tackler hverdagen og virkeligheden. Fra søndag den 29. november kan du læse om vores julehjælp og møde familier med børn der håber at få julehjælp. Du kan også få politikere og kendtes syn på fattigdom, og så kan du læse om nogle af de mange danskere der gerne vil hjælpe og gøre en forskel så børn kan få en jul med gaver og julemad.

De første har allerede meldt sig – blandt andet 38-årige Thuvarakan, der i taknemmelighed over sin tilværelse han og familien har fået i Danmark, har valgt at donere en stor del af sine feriepenge til fordel for julehjælp – læs den fulde artikel her