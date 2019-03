Israel angriber mål i Gazastriben.

Det meddeler Israels militær ifølge Reuters.

Det sker efter, at en raket, der blev affyret fra Gaza mod Israel mandag morgen, slog ned i et hus uden for Tel Aviv.

Øjenvidner fortæller, at der høres eksplosioner i den palæstinensiske enklave mandag eftermiddag.

opdateres..