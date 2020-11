Julehjælp 2020 - lad os give børn en jul med gaver og god mad

Fattigdom sætter dybe spor. Særligt børnene bliver ramt. De har ikke selv mulighed for at påvirke deres livsvilkår.

Derfor har Ekstra Bladet samlet ind til Julehjælp til fattige familier med børn siden 2007 i samarbejde med Dansk Folkehjælp.

Vi kan ikke afvikle fattigdommen desværre. Men vi kan vise børnene og deres familier, at vi er mange der tænker på dem. Vi kan vise, at vi synes at børn fortjener en jul med gaver og god mad.

Men vi gør det ikke alene, men sammen med danskerne. Og i høj grad med danske erhvervsfolk, der bruger tid og netværk på at vise et samfundssind og samle ind.

Ekstra Bladet bringer historier fra virkelighedens Danmark der beskriver de vilkår fattige familier lever under. Det gør vi løbende, men særligt i december. Indsamlingen skydes for alvor i gang 1. december mellem kl. 12 og 13 hvor erhvervsfolk fra hele Danmark samler ind, men siden 1. november det været muligt at søge, og vi kan se, at behovet og efterspørgslen lader til at være stigende igen.

Hver en indsamlet krone går ubeskåret til Julehjælp. Sidste år kunne vi hjælpe 22.800 børn fordelt på 11.402 familier med børn. Desværre måtte vi skuffe mange da 14.000 familier havde søgt om hjælp.