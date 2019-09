Kæmpe razzia: Bilister nappet igen og igen

I denne uge kører politiet en kampagne, der skal stoppe uopmærksomme bilister. På bare en uge er 343 blevet nappet for at køre med deres mobiltelefon i hånden

Det har aldrig været en god ide at køre bil, mens du har din mobiltelefon i hånden, men fra 10. september er det blevet ekstra dumt.

En ny lov er trådt i kraft, og det betyder, at det nu koster et klip i kørekortet, hvis du absolut skal tjekke Instagram eller tale med din moster, mens du kører bil.

Og det har på en uge kostet 343 klip i kørekortet. Det viser tal, som Rigspolitiet har sendt til Ekstra Bladet.

Antal sigtelser Tallene er fra fra 10. september til 16. september klokken 11. Nordjyllands Politi: 15 Østjyllands Politi: 41 Mid- og Vestjyllands Politi: 28 Sydøstjyllands Politi: 41 Syd- og Sønderjyllands Politi: 25 Fyns Politi: 21 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 11 Midt- og Vestsjællands Politi: 16 Nordsjællands Politi: 25 Københavns Vestegns Politi: 28 Københavns Politi: 88 Bornholms Politi: 4 I alt 343

Men det stopper formentlig ikke her. Politiet har nemlig fra 16. til 22. september særligt fokus mod uopmærksomhed i trafikken, og allerede mandag kunne Københavns Vestegns Politi sigte yderligere 28 personer.

Uopmærksomhedskampagne her til morgen. 28 bilister brugte mobiltelefon ulovligt og 2 benyttede ikke sele. #politidk #kørbilnårdukørerbil pic.twitter.com/WVu9khpWl6 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 17, 2019

Tirsdag 10. september trådte de nye regler i kraft, og de omfatter al brug af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater, eksempelvis gps, tablets og computere.

Færdselslovens paragraf 55 er formulerer således:

'Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater.'

Få sekunder er afgørende

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.

Ifølge Rigspolitiet er det særligt i lastbiler, at der er problemer med uopmærksomheden.

Således har man konstateret, at omkring seks procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, mens de kører, mens det er hele 15 procent af førerne af tunge køretøjer, heraf især lastbiler, der laver andet end at holde fokus på trafikken.

Omkring hvert tredje dødsfald i trafikken skyldes ifølge Vejdirektoratet uopmærksomhed.