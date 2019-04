Kasseret i Sverige: Nu bomber han i Superligaen

Vendsyssel har skudt papegøjen.

Den 25-årige angriber Sierra Leone Alhaji Kamara har vist sig været en sand målmaskine.

For fjerde gang i fem kampe i foråret var den nye mand i front på pletten.

Der kom ikke andre mål i lokalopgøret mod AaB, så Vendsyssel kunne trække sig tilbage med en 1-0 sejr.

Selv om Vendsyssel efter lang tids søgen endelig har fundet spilleren, der kan lave mål, har vendelboerne indtil videre kun den nye målmaskine på lånt tid.

I hvert fald udløber kontrakten allerede til sommer, fordi sportsdirektør Ole Nielsen ikke kun var usikker på Vendsyssels fremtid.

Alhaji Kamara var nemlig en ren lottokupon.

Selv om han spillede med succes i Sverige blandt andet hos de mange-dobbelte svenske mestre Norrköping, hvor han scorede 16 mål i 40 kampe, blev han skippet af sted til USA.

Foto: Vendsysselff.dk

Årsagen var, at han havde en potentiel hjertefejl.

Siden viste en scanning i USA, at hjertefejlen ikke var livstruende, så han trygt kunne spille videre.

Den samme besked har Alhaji Kamara fået på ny i Moldova.

Her blev han i efteråret løst fra kontrakten med Sheriff Tiraspol i Moldova, så han er transferfri kommet til Vendsyssel.

- Jeg ved ikke, hvorfor han brød med Sheriff, siger Ole Nielsen, der, inden kontrakten blev underskrevet, tog en snak med Sveriges landstræner Janne Andersson om Alhaji Kamara.

Den snak fjernede den rest af tvivl, som Ole Nielsen havde et sted, og derfor turde han i vinterens transfervindue hente den vidt berejste spiller, som allerede har 11 andre klubber på cv'et.

- Jeg skulle finde en mand, der kunne score 7-8 mål i løbet af foråret, fortæller Ole Nielsen.

- Selvfølgelig vil jeg gerne forlænge, men Alhaji Kamara vil kun spille i Vendsyssel, hvis vi er i Superligaen.

Selv om Vendsyssel med sejren fortsat kan holde Hobro under sig i bundstriden, handlede det for hjemmeholdet også om at få samlet selvtillid inden de kommende nedrykningskampe.

