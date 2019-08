Knivbande fængslet for grov vold

Fire unge mænd på 18 og 19 år varetægtsfængslet for blodigt knivoverfald på 17-årig - de nægter alle

Selv om fire mørklødede mænd på 18 og 19 år ved middagstid i dag alle nægtede at have overfaldet en 17-årig mand ved Aarhus Handelsgymnasium i går, valgte retten i Aarhus alligevel at varetægtsfængsle dem. Foreløbig fire uger.

Det oplyser vagtchef Bjørn Pedersen, Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

I følge sigtelsen blev den 17-årig oversprøjtet med en peberspray, sparket og slået, inden han med mindst to medbragte knive blev stukket flere steder i lænden og i underkroppen.

Planlagt overfald

Anklageren sagde, at overfaldet skete i forening og efter forudgående aftale.

I følge vidner til overfaldet, som fandt sted på handelsgymnasiets udendørs rygeområde lidt før kl. 13, var der tale om en hævnakt mod den 17-årige for at have haft sex med en af overfaldsmændenes søster.

Men den udlægning afviste voldsofferets familie i dag. Derimod har han været rodet ind i en batalje med en lillebror til en af de de fire.

Betsmøde blev forsinket

Om det er korrekt, vides ikke, for retsmødet foregik bag lukkede døre. Det blev endda forsinket i 35 minutter, da det kneb med at finde en forsvarer til den ene af de anholdte.

De fire sigtede var iført blåt fængselstøj, håndjern og badetøfler ved ankomsten til retten. Otte politifolk var til stede for at bevogte dem.

Politiet har afhørt en halv snes vidner, der overværede det blodige overfald. Deres forklaringer skal nu sammenholdes med de sigtedes forklaringer.

Straffen for grov vold eller legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter har en strafferamme på seks års fængsel.

