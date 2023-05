(LÆS) Langer ud efter Biden

Det er efterhånden et kendt faktum, at amerikanerne er et splittet folk, der har svært ved at nå til enighed, når det gælder politik.

For på trods af weekendens udmeldinger fra Joe Biden om villighed til at samarbejde med Det Republikanske Parti om potentielt at lande en aftale om det amerikanske gældsloft senere på ugen, møder Joe Biden nu stor kritik fra sit eget parti.

Det skriver Dagbladet.

Flere partifæller kritiserer således den amerikanske præsident, heriblandt den prominente senator Elizabeth Warren.

Hun mener, at aftalen vil skubbe millioner af amerikanere ud i fattigdom, samtidig med at den vil beskytte de rigeste samfundet.

Kan blive katastrofalt

De to partier skal med aftalen tage stilling til, hvor meget gæld landet kan optage, samt om gældsloftet skal hæves.

Bliver aftalen ikke vedtaget inden 1. juni i år, kan det få alvorlige konsekvenser ikke alene for USA, men også resten af verden.

Landet vil dermed ikke være i stand til at betale sin gæld, hvilket blandt andet kan resultere i, at statsansatte ikke kan få deres løn, og at flere statsinstitutioner må dreje nøglen om.

- Der er stadig arbejde at gøre. Men jeg gjorde det klart, at vi vil tale regelmæssigt i løbet af de næste dage, og fortsat vil mødes dagligt for at sikre, at vi ikke misligholder vores gæld, lød det tirsdag fra en mere optimistisk Joe Biden.

Opgaven lyder dog som en gordisk knude af dimensioner.

Republikanerne vil nemlig kræve store nedskæringer i det offentlige budget og på velfærden, hvis der skal ske en hævning af gældsloftet.