Lige nu: 130 personer evakueres fra båd

Båden Saga Fjord er sejlet på grund ud for Roskilde. Der er ingen tegn på, at skibet tager vand ind

I Roskilde Fjord foregår der lige nu en evakuering af mere end 100 passagerer på båden Saga Fjord.

Båden med 130 gæster om bord sejlede lørdag eftermiddag på grund tæt på øen Elleore. Der er ifølge JRCC, Joint Rescue Coordination Centre, ikke sket nogen personskade, og alle skibets passagerer er ved 18:30-tiden fortsat i gang med at blive sejlet i land.

Michael Horn, der er vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter, fortæller til Ekstra Bladet, at aktionen foregår stille og roligt.

- Vi har påbegyndt evakuering med to gummibåde fra Østsjællands Beredskab og en fra Dansk Søredningsselskab fra Lynæs. At skibet gik på grund har utvivlsomt været en partykiller for dem om bord, men sikkerheden er intakt.

Han forklarer videre, at Saga Fjord ikke er i fare for at synke:

- klokken 15.42 får vi en melding om, at båden er gået på grund i Roskilde Fjord. Vores interesse er til dels at sikre, at skibet ikke tager vand ind, og det gør det ikke. Så kigger vi efter eventuelle miljøskader, og vi kan heldigvis konstatere, at skibet heller ikke lækker olie.

Tidligere har flere civile meldt sig til at evakuere de mange passagerer, men det ønsker Forsvaret dog ikke at tage imod.

Øjenvidne: Grimme sten i vandet

Der er tilkaldt et bugserskib fra Frederikssund, som skal forsøge at trække skibet fri. Men det kan godt vise sig at blive svært. Et lokalt øjenvidne, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, fortæller nemlig, at havbunden er drilsk netop det sted, hvor Saga Fjord er sejlet på grund

- Skibet er gået på grund nordvest for øen Elleore, hvor der ligger nogle rigtige grimme sten. Men der skulle ikke være nogen fare for passagerer, og de er ved at blive sejlet i land, siger Oluf Høst.

Saga Fjord er en eventbåd, der kan bruges af større selskaber til eksempelvis bryllupper og virksomhedsmiddage.

Farligt med lav vandstand

Den lave vandstand i fjorden kan skyldes det varme vejr, der lige nu også skaber tørke og vandmangel i danmark. Og den lave vandstand truer nu også verdens ældste hjuldamper, Hjejlen, der fragter tusindvis af passagerer mellem Silkeborg og Himmelbjerget.

Nu har Silkeborg Kommune nemlig smidt betonklodser ud i en del af åsystemet for at sikre Hjejlen mod at grundstøde.

Og det har hjulpet.

- Vi kan konstatere, at vandstanden nu er hævet med fem-otte centimeter, der hvor vi lægger til kaj. Og det betyder, at vi nærmer os det punkt, vi kalder normal vandstand, siger Thomas Klostergaard, direktør for Hjejleselskabet.

Problemet med den lave vandstand kom for alvor tæt på, da "Hjejlen" forleden kom i karambolage med en cykel, der var smidt i åen.

- Der smides mange cykler i åen, og det er normalt ikke noget, der giver os problemer.

- Men på grund af den lave vandstand snittede 'Hjejlens' ene skovlhjul en cykel i åen, siger Thomas Klostergaard.

Klodserne er cirka 40 centimeter høje og har den effekt, at de bremser vandet og giver lidt højere vandstand.

Opdateres..