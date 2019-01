LIGE NU: Mand skudt to gange

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 40-årig mand er lørdag kort efter middag blevet skudt to gange efter uoverensstemmelser mellem flere personer på en adresse på Ravngårdsvej i Hadsten.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved aktionen var flere betjente tungtbevæbnede med maskinpistoler.

Også en 42-årig nabo, som kom til stedet er blevet såret, fordi han blev slået med våbnet.

Dramaet blev anmeldt til politiet klokken 12.28.

Efterfølgende er gerningsmanden flygtet fra stedet i bil. Han er blevet anholdt klokken 13.16 i Tranbjerg efter en biljagt, oplyser pressekonsulent ved Østjyllands Politi Janni Lundager til Ekstra Bladet.

Den anholdte er en 45-årig mand fra Hasselager. Han blev ført fra stedet i en blå DNA-dragt. Ved aktionen var flere betjente tungtbevæbnede med maskinpistoler. Det skriver Ritzau.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet skete aktionen omkring en varevogn.

Den 40-årige er blevet meldt uden for livsfare. Han er kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital. Også den 42-årige er kommet på skadestuen.

Østjyllands Politi ønsker endnu ikke at komme ind på hvor på kroppen, den 40-årige er blevet ramt af skud.

- Vi kan endnu ikke sige, om der har været tale om drabsforsøg, siger Janni Lundager.

Østjyllands Politi fortæller, at parterne kender hinanden i forvejen. Politiet er i øjeblikket i færd med at undersøge, hvad der er gået forud for skyderiet, og hvad motivet måtte være.

Efterforskningen fortsætter i Hadsten, hvor kriminalteknikere og hundeførere har været til stede i flere timer.

Østjyllands Politi ønsker endnu ikke at oplyse, om man har sikret sig gerningsvåbnet, ligesom det heller ikke oplyses hvilket skydevåben, der måtte være tale om.

Opdateres...