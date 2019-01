Løkke til Louisas familie: - Jeres glade pige vil aldrig blive glemt

Himlen var grå, og det var ikke kun øjne og kinder, der var våde, da cirka 300 mennesker, inklusiv statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), lørdag eftermiddag sagde farvel til Louisa Vesterager Jespersen i en trist, regnfuld vejrkulisse uden for Fonnesbæk Kirke i Ikast.

Inde i den propfyldte kirke satte landets statsminister sig på syvende række ud mod midtergangen, da han i stilhed ankom til bisættelsen af den 24-årige kvinde, hvis livsglæde og energi næsten kunne ses og føles igennem både sognepræst Torben Pedersens prædiken og statsminister Lars Løkke Rasmussens tale, da højtideligheden lakkede mod enden.

- Louisas død har rystet os alle sammen. Jeg kendte ikke Louisa, men jeg deler sorgen med hendes familie, det gør hele Danmark. Louisa havde livet for sig og livet med sig. Hun strålede. Man skulle bare se på et billede af hende for at konstatere, at hun var en glad pige med en positiv tilgang til livet.

- Hvad havde hun egentlig gjort, der skulle få nogen til at tage livet fra hende på den måde, spurgte en tydeligt berørt statsminister, da han havde bedt om ordet i forlængelse af den afsluttende salme 'Altid frejdig når du går'.

Fra mørke- til lysegrå

Allerede tre kvarter inden afskeden med Louisa Vesterager Jespersen var alle parkeringspladser foran Fonnesbæk Kirke besat, og kirken var stuvende fuld med familie, venner, studiekammerater og andre bekendte af den eventyrlystne, unge kvinde.

Politiet var samtidig talstærkt til stede for at sikre, at højtideligheden blev afviklet på den bedst tænkelige måde for kvinden, der blev brutalt knivdræbt i Marokko ligesom sin norske veninde og rejseledsager, den 28-årige Maren Ueland. De to blev ofre for en terrorhandling, da de var på vandreferie i Atlas-bjergene for knap en måned siden.

- Kære familie, kære alle, hele Danmark deler sorgen med jer. Jeg lover jer, at jeres glade pige aldrig vil blive glemt, lød de sidste ord fra Lars Løkke Rasmussen, inden Louisas hvide kiste blev båret ud til rustvognen og det sidste smertefulde farvel blev sagt i tavshed og tårer. I løbet af de 45 minutter, højtideligheden varede, havde himlen skiftet farve fra mørke- til lysegrå, og der regnede ikke mere.

Opmuntrende 'Pianomand'

Louisa Vesterager Jerspersens forældre stod ved kirkens indgang og tog imod de mange gæster med smerte- og sorgvredne ansigter, og det virkede således fuldt forståeligt, da sognepræst Torben Pedersen afslutningsvis bemærkede, at forældrene ikke orkede at afvikle en sammenkomst i forlængelse af bisættelsen.

To mandlige gæster med guitar sang nyligt afdøde Kim Larsens 'Pianomand' som en, trods alt, opmuntrende kontrast til Torben Pedersens beretning om de makabre, meningsløse drab på den danske og norske kvinde:

- Det var terrorens chokerende ansigt, vi så den dag. På livets vegne, på menneskehedens vegne, må vi protestere. Jeg taler dermed ikke om at gøre det i vrede, for så handler vi ofte forkert.

- Det onde er det ubegribelige, og på det får vi aldrig en tilfredsstillende forklaring, heller ikke her.