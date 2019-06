Lort i vandet lukker populær badestrand

Sidste år ved denne tid bagte solen vedholdende også på badevandet ved Bellevue Strand i Risskov nord for Aarhus, så det var lunt og lækkert at bade i allerede tidligt på sommeren. Det har ikke været tilfældet i år, og det er måske det eneste formildende i, at det kommunale vandselskab Aarhus Vand tirsdag hejste det røde flag og indførte øjeblikkeligt badeforbud.

Det skete, efter at der med Aarhus Stiftstidendes ord var sket en så kraftig forurening med menneskelig afføring, at det var nødvendigt for Aarhus Kommunes miljøvagt at udstede et øjeblikkeligt badeforbud.

Årsagen til den drastiske beslutning er, at en lokal beboer, der bor i en skurvogn, har tømt sin opsamlingstank med toiletaffald i en regnvandsrist på vejen.

Bor i skurvogn

- Beboeren, der bor i en skurvogn, har trukket en slange fra sin opsamlingstank ud til en regnvandsrist i vejen, hvorefter han har pumpet tankindholdet ud i regnvandssystemet, som løber direkte ud i bugten, og dermed har han forurenet badevandet, fortæller driftsleder ved Aarhus Vand Ole Pedersen til Aarhus Stiftstidende tirsdag.

Billedet snyder umiddelbart, for lige nu er badevandet ved Bellevue Strand i Risskov nord for Aarhus så forurenet af afføring, at det er forbudt at bade i det. Foto: Polfoto/Sebastian Buur Gunvald

Hvorvidt forureningen skal koste en bøde til den lokale beboer, afgøres af kommunens miljøvagt og Østjyllands Politi.

En slamsuger fra Aarhus Vand blev straks sendt til stedet, og onsdag vil nye vandprøver give svar på, hvor længe badeforbuddet skal vare, inden det igen er forsvarligt at kaste sig i bølgerne få kilometer nord for Aarhus centrum.

Det har onsdag formiddag ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Aarhus Vand om situationen.

Ekstra Bladet følger op på sagen ...