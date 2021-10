Lyserød er feministens farve i 'Blondinens betragtninger'

Der var lyserød i alle afskygninger, da Helle Thorning-Schmidt mandag eftermiddag holdt reception i det centrale København i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog, 'Blondinens betragtninger'.

Musikere, millionærer, mediefolk og tidligere ministre vandt blandt gæsterne på tagterrassen, hvor eks-statministeren krammede sine venner og bekendte velkomne

De kom tæt på under pavillonen, der holdt regnen fra festlighederne - dog ikke så tæt som den tidligere franske præsident ifølge Helle Thorning-Schmidts fortælling i bogen gjorde for små 20 år siden.

I 'Blondinens betragtninger' beskriver hun, hvordan Valéry Giscard d’Estaing under en middag pludselig langt hånden på hendes lår.

- Du vælger at sætte navn på den person, der har lagt en hård på dit lår. Hvorfor?

- For det første var jeg sikker på, at folk ville spørge mig, om jeg selv havde oplevet noget, når jeg kom ud med bogen, og så kunne jeg lige så godt skrive det. Når jeg navngiver ham, er det simpelthen for at sætter scenen i forhold til, hvad det var for en middag. Det var en ret fin middag på den franske ambassade her i København. Det, som er interessant ved det, er, at jeg var en voksen politiker på det tidspunkt. Det sker alle steder, siger Helle Thorning-Schmidt om episoden med den tidligere præsident, der gik bort sidste år.

- Han kan ikke forsvare sig. Han er her ikke mere. Det er din påstand. Er det fair?

- På en måde, tror jeg, at han klarer den. Jeg er ret overbevist om, at det ikke var første gang, han gjorde det.

- Men hvor er retssikkerheden i det her?

- Der er ikke noget med retssikkerhed, for det her skete. Det var ikke noget, jeg tog skade af. Det var en meget meget lille sag. Det var noget, der skete og så gik jeg videre i min tilværelse.

- Er du tilhænger af, at man sætter navn på i den slags sager?

- Hvis det er relevant, synes jeg bestemt, at man skal sætte navn på. Hvis det ikke relevant, synes jeg, at man skal lade være. Det vigtigt er at fortælle, hvad der rent faktisk skete.

-Føler du at sagerne bliver taget mere alvorligt, hvis der bliver sat navn på?

- Næ egentligt ikke. Og det her er en ret lille sag. Men den minder os om, at stort set alle kvinder uanset, hvem de er, har været udsat for et eller andet upassende. Det sker, understreger Helle Thorning-Schmidt.